COMPAGNONS BATISSEURS : Focus sur les services civiques

Les Compagnons Bâtisseurs accueillent et accompagnent des volontaires en engagement service civique de 18 à 30 ans qui s’engagent sur une mission d’insertion sociale par l’habitat et l’engagement citoyen. Ils participent aux animations collectives, aux chantiers d’entraide solidaire et participatifs auprès des habitants en difficulté.

« Au cours de leur mission, un accompagnement individualisé est réalisé afin de créer un cadre propice à un travail d’échange, de discussion et de structuration de leur projet d’avenir. Il est important de les valoriser .», Mlle Beldor, coordinatrice sociale et volontariat.

Comment candidater ?

Envoyez votre CV à : m.beldor@compagnonsbatisseurs.eu

En objet : Candidature service civique

*************************************************************************************

Portrait de service civique

DORESNA Kasline,

21 ans titulaire d’un Bac Pro en Accueil et d’un BTS Assistante de Gestion PME – PMI.

J’ai commencé mon service civique le 1er Décembre en tant que collaboratrice à l’accueil des habitants et en communication au sein des Compagnons Bâtisseurs

« J’ai toujours voulu faire partie d’une association, sachant que moi dans la vraie vie j’aime beaucoup le partage. »

J’ai pour mission de vous accueillir lors des ateliers d’initiation aux travaux de bricolage dans nos locaux à Quartier d’Orléans, vous aurez également la possibilité d’emprunter des outils pour vos travaux d’intérieurs.

« N’hésitez pas à venir sur place pour de plus amples informations »