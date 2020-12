Communiqué Préfecture : Julien Marie, nouveau directeur des services du cabinet de la Préfecture des Iles du Nord

Depuis le début du mois de septembre 2020, Julien Marie, âgé de 42 ans, occupe le poste de Directeur des Services du Cabinet de la Préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

En provenance du Cabinet du Préfet de la Martinique où il a exercé successivement les fonctions d’adjoint au Service Interministériel de Défense et Protection Civiles et d’adjoint au chef du Pôle des Affaires Juridiques et du contentieux, puis de chef d’équipe du Bureau de la Prévention et de l’Ordre Public, Julien Marie possède une solide expérience dans la lutte contre la délinquance et la gestion des polices administratives dans les établissements recevant du public, et dans la coordination d’équipes.

M. Marie a exercé plus de 10 ans en Martinique et souhaite mettre à profit son expérience des Antilles sur le territoire. Une attention particulière sera donc portée aux domaines de la sécurité relative à l’ordre public et à la protection des populations.