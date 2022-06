Communiqué : Les remerciements de l’Association AFROLATIN’MOVE

Le festival de notre Association AFROLATIN’MOVE a tiré sa révérence le 14 juin dernier au Soggy Dollar à Simpson Bay.

«Nous avons, 5 jours durant, fait vibrer les festivaliers aux rythmes endiablés de la Salsa cubaine, du Semba, du Gwoka Ka, de la Bachata dominicaine et aux douceurs de la Kizomba traditionnelle.

Nous tenons à remercier nos partenaires et sponsors qui nous ont fait confiance : Le Pizza Club Princess Casino, le Carré Vert à Marigot, Willy et Sandrine de Bruno’s Place, le restaurant Captain Frenchy, restaurant 978 Beach, le Bamboo House à Cole Bay, Soggy Dollar, Independence Shipping Agency à Galisbay, Rêv’Car à Grand-Case et Rapido Print.

Un grand merci aux collaborateurs, Olivier et Aude, Alain, Clyde, Lionel et Barbara, aux membres du bureau, (Ann et Ysa) pour la mise à disposition de leurs logements et Ruddy et Hélene.

Un très grand merci aussi à nos artistes qui ont su partager et transmettre leur passion et au groupe Ti Ouana de St Barth qui sont venus nombreux nous rejoindre…

Surtout un immense, immense merci à tous nos élèves membres et festivaliers qui ont fait de ce Festival un événement inoubliable !

A l’année prochaine !

Revivez les moments forts du festival bientôt sur notre page facebook et Instagram.»

Le Président, Jean-Marc Negrit

