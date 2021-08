COMMUNIQUÉ DU PREFET : Renforcement des mesures dans la lutte contre le covid-19

Les dernières données de Santé publique France font état d’une forte augmentation du nombre de cas positifs au covid à Saint Martin (138 au cours de la semaine du 26 juillet au 1er août contre 63 la semaine précédente). L’hôpital Louis Constant Fleming accueille toujours un nombre important de patients, avec 13 personnes au 4 août dans l’unité covid. Deux décès sont à déplorer en 2 semaines.

A Saint-Barthélemy, le nombre de cas de covid a également fortement augmenté avec 170 nouveaux cas du 19 au 25 juillet et 167 du 26 juillet au 1er août. Le taux d’incidence atteint 1705/100 000 habitants et le taux de positivité 8,4 %.

Les situations sanitaires de Guadeloupe et de Martinique étant dégradées depuis plusieurs semaines et notre système hospitalier ne pouvant faire face seul, le Préfet de Saint Barthélemy et de Saint Martin a décidé de l’instauration de mesures complémentaires pour freiner la propagation du virus sur nos îles.

Instauration d’un couvre feu dans les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin de 22h à 5h du matin

À compter du jeudi 5 août et jusqu’au vendredi 20 août à 5h, un couvre feu est mis en place sur les deux îles de 22h à 5h afin de limiter les déplacements et les rassemblements qui augmentent les risques de contamination.

Les déplacements seront interdits de 22h à 5h, sauf motif impérieux. Les personnes devant se déplacer sur ces créneaux horaires devront se munir d’une attestation dérogatoire et de justificatifs permettant de justifier de sa situation. Cette attestation est disponible sur le site de la Préfecture www.saint-barth-saint-martin.gouv.fr . Pour les déplacements professionnels une attestation est à faire signer par l’employeur ; elle sera valide pour l’ensemble de la période de couvre-feu. Les restaurants et débits de boisson pourront accueillir des clients jusqu’à cet horaire dans le respect du protocole sanitaire.

Par ailleurs, l’ensemble des manifestations est interdite jusqu’au vendredi 20 août à l’exception toutefois des manifestations sur la voie publique citées aux articles L.211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure . Les pratiques d’activités sportives sont tolérées à huis clos.

La vente d’alcool à emporter et sa consommation sur la voie publique restent interdites à partir de 18 h.