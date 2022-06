Communiqué de presse : Informations sur le centre d’HDJ oncologie de Saint-Martin

« Le centre d’HDJ oncologie de Saint -Martin, connaît une difficulté de personnel exceptionnelle, qui reste malgré tout temporaire. Nous travaillons activement à revenir au circuit de fonctionnement normal», souligne la direction du CH Louis-Constant Fleming

En attendant, tout est mis en œuvre pour la continuité de service et aucun patient ne sera laissé sans solution ; les 3 centres régionaux référents de la Guadeloupe sont activés. Les équipes soignantes et administratives sont mobilisées pour toute question, notamment de coordination et de logistique. Votre équipe habituelle en hôpital de jour d’oncologie est disponible la semaine pour toute question de coordination, RDV et infos : 0590 52 26 18

