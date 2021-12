Communiqué de presse du collectif des collectifs : Que veut vraiment le préfet ?

Alors que le collectif était en pleins préparatifs de la réunion que le préfet avait fixé à sa convenance, le mercredi 01 décembre 2021 à 14 heures, dans sa salle de cabinet, un membre du collectif reçoit un appel de la préfecture lui annonçant que le préfet avait décidé de manière arbitraire d’annuler la rencontre qui était programmée depuis une semaine.

«Ce manque de respect récurrent de la parole donné par le préfet ne nous choque plus car c’est devenu une habitude. Cependant ces agissements nous amènent à nous interroger sur les véritables intentions du représentant de l’Etat à Saint-Martin. En effet, l’objectif de la réunion, qui a été annulé de manière arbitraire, était de poursuivre les discussions déjà entamées il y a deux semaines, afin de trouver ensemble des solutions pour améliorer les conditions de vie des habitants, fortement dégradées depuis le passage de l’ouragan Irma.

Nul ne peut douter à l’heure actuelle de la volonté du collectif de s’asseoir autour de la table de négociation et de défendre les revendications légitimes de la population. Nous estimons qu’il est temps d’avoir une discussion/négociation franche sur l’ensemble des problématiques majeures qui permettrait de mieux comprendre la situation à St Martin et surtout de trouver des réponses concrètes aux difficultés des habitants. Nous sommes aux XXIe siècle et les mentalités et les institutions doivent évoluées au bénéfice du plus grand nombre.

Malheureusement pour discuter il nous faut des partenaires crédibles animés par la volonté de défendre l’intérêt général et plus particulièrement celui des plus démunis. Ainsi le collectif a pris acte de la décision arbitraire et attend patiemment que la bonne volonté du préfet se manifeste à nouveau. Entre temps la souffrance gagne du terrain, particulièrement dans les quartiers populaires et la colère gronde. Qui sème le vent récolte la tempête.»