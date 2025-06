Communiqué de Presse de Dauphin Telecom – Cariburo – Norinfo – Normedia/Bss Saint-Martin, le 18/06/2025

Nomination de M. Alain Haillant, au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite

L’ensemble du personnel de Dauphin Telecom Saint-Martin/Saint-Barthélémy/Guadeloupe/Martinique/Guyane, Cariburo, Norinfo et Normedia/BSS est fier d’annoncer la nomination de son Président-Fondateur, M. Alain Haillant, au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mérite par décret du Président de la République, en date du 15 mai 2025.

Cette distinction vient récompenser 40 ans de service exemplaire et de contribution exceptionnelle au développement économique et technologique de Saint-Martin. M. Alain Haillant a, au fil des années, su guider et faire prospérer ces structures, en restant fidèle à sa vision d’innovation, de qualité et de service pour la communauté locale.

Cette reconnaissance, qui s’inscrit dans un parcours de vie consacré à l’équipement des entreprises et aux communications — écrites, puis numériques —, témoigne de l’impact positif et durable de son engagement auprès des habitants et des acteurs économiques locaux, avec à la clé la création de nombreux emplois.

L’ensemble de ses équipes se réjouit de cette nomination bien méritée et tient à exprimer toute sa gratitude et ses félicitations à son Président-Fondateur, M. Alain Haillant, pour son dévouement sans faille à la cause de Saint-Martin et des autres collectivités et territoires de notre région.