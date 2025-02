COMMUNIQUÉ DE L’EEASM : Report du démarrage des travaux d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement – La Savane – RN7

L’Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin (EEASM) informe la population que les travaux initialement prévus à partir du 3 février 2025 débuteront finalement le 24 février 2025. Cette modification est due à une période de préparation prolongée, qui se poursuivra jusqu’au 15 février 2025, afin d’optimiser l’organisation et le bon déroulement du chantier.

L’EEASM met tout en œuvre pour assurer, durant cette période de travaux, une circulation la plus fluide possible et limiter l’impact sur les usagers. Comme annoncé précédemment, les interventions se dérouleront exclusivement de nuit, de 20h00 à 5h00, avec une réouverture totale de la voie chaque matin à partir de 7h00.

Nous remercions les habitants et les usagers de la route pour leur compréhension et leur collaboration. L’EEASM reste mobilisée pour garantir des infrastructures performantes et durables au service de tous.

