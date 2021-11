Communiqué : Anciens Combattants : Exceptionnellement, un personnel de l’ONAC de Guadeloupe, Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, sera sur l’île la semaine du 14 au 19 novembre 2021

Les personnes, anciens combattants, anciens militaires, veuves de militaires, pupille de la nation, désirant un rendez-vous peuvent prendre contact avec le 0690 55 26 65 afin d’établir le planning de la semaine.

Il n’est pas obligatoire d’être adhérent de l’association des Anciens Combattants de Saint Martin pour bénéficier de ce service.

L’association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de Saint-Martin, outre être organe de mémoire, regroupe tous ceux ayant servi la France sous l’uniforme ainsi que les veuves de combattants et les Pupilles de la Nation, elle les accompagne dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits et les aide si possible dans leur vie quotidienne.