Communiqué

Le secteur des « Pathfinders » ont remportés des défis en Guadeloupe;

1er en Noeuds et 2nd en signe de piste et des prix en défi oratoire et exercice et défilé où ils se sont clairement démarqués des autres secteurs de la Guadeloupe,

remerciement à Rapidoprint, Maddisign et One Love pour leurs dons.

Club Éden de SXM