COMMERCE LOCAL : Bébé n’KIDS est (presque) prêt pour Noël

La frénésie de Noël arrive à grands pas, et pour profiter sans stress de la magie des fêtes de fin d’année, Bébé n’KIDS tient à rassurer sa clientèle quant à la disponibilité des produits de son catalogue de jouets.

Depuis ce 16 octobre, les prix figurant dans le catalogue de jouets de Bébé n’KIDS, disponible à Bellevue, sont effectifs… et les rayons du magasin sont en grande partie approvisionnés. Malgré la situation particulière liée à la crise sanitaire qui a impacté de nombreux réapprovisionnements sur l’île, beaucoup de marchandises sont arrivées et sont déjà présentées à l’achat chez Bébé n’KIDS. Si d’habitude le magasin reçoit tout en masse, cette année sera différente dans le sens où les arrivages seront plus étalés, et ce, jusque fin novembre pour les fournisseurs qui ont le plus de retard. Mais une partie importante des jouets proposés dans le catalogue est d’ores et déjà en rayon.

Il n’y a donc aucune raison de trainer pour débuter vos achats de Noël, surtout si vous voulez être sûr d’avoir les jouets sélectionnés par vos enfants. D’autant plus qu’une fois le stock épuisé, il ne sera pas réapprovisionné. Toutes les commandes effectuées auprès des différents fournisseurs de Bébé n’KIDS ont été passées et confirmées, certaines marchandises pourraient partir plus tard qu’à l’accoutumée mais les livraisons sont garanties. Les employés de Bébé n’KIDS s’attèlent sans relâche à remplir les rayons afin de permettre à toutes et tous de trouver le jouet qui égayera le matin de Noël des enfants. N’attendez donc pas le dernier moment, la plus grande partie des jouets du catalogue sont en magasin, y compris pour les grandes marques telles que Mattel, Hasbro, Lego, Playmobil, VTech, etc… Stéphanie et toute son équipe sont à votre disposition pour toute question concernant un produit ou un jouet. De quoi se rassurer pour fêter Noël en toute tranquillité. _Vx

Infos : stephanie@bebenkids.com Tél : 06 90 77 83 16 (Whatsapp de préférence)

Facebook : Bébé n’KIDS

Horaires (sans interruption) : Lundi : 10h – 18h. /. Mardi au Samedi : 9:30 – 18h