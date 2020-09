Comment va se passer la rentrée pour les enfants venant de la partie hollandaise ?

La rentrée scolaire a lieu aujourd’hui et la préfecture a annoncé vendredi dernier en début d’après-midi que les frontières restaient fermées jusqu’au 15 septembre.

Que va-t-il se passer pour les enfants scolarisés dans les écoles publiques et qui habitent en partie hollandaise ? La question a été posée aux représentants de l’Education nationale lors de la conférence de presse tenue en collectivité vendredi avec le président.

On sait que des enfants dont les parents habitent côté hollandais, sont hébergés par un membre de la famille en partie française, etc., a rappelé le vice-recteur tout en avouant que ses services ne sont pas en mesure d’estimer le nombre d’élèves concernés. «Le jour de la rentrée, nous allons compter les élèves et ainsi voir combien sont absents. Ensuite, nous allons essayer de connaître la raison de leur absence. Nous les appellerons, mais souvent les enseignants connaissent les situations familiales des enfants.

Nous allons faire en quelque sorte un état des lieux et nous saurons s’il y a des enfants qui sont en partie hollandaise et qui ne peuvent pas venir », a expliqué le vice-recteur. Pour les enfants absents, un enseignement en ligne pourra être mis en place.

Source : soualigapost.com