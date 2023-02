Comité de suivi des Fonds Européens : deux journées dédiées aux projets du territoire (1/2)

Jeudi 9 et vendredi 10 février 2023, la Collectivité de Saint-Martin a reçu une délégation de la commission européenne, venue se rendre compte de la bonne marche des projets financés par les fonds européens.

Le premier comité de suivi des fonds européens de l’année 2023 à Saint-Martin s’est tenu en présence d’une impressionnante délégation de la Commission européenne menée par Loredana Von-Buttlar, cheffe d’unité politique générale régionale et urbaine (DG REGIO), de représentants des services du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, et du Ministère des Outre-mer.

Sous la coprésidence du Président Louis Mussington et du Préfet Vincent Berton et en présence de Monsieur Régis Elbez, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, représentant pour l’occasion le Préfet de région Guadeloupe en sa qualité d’autorité de gestion des fonds européens à Saint Martin, le comité de suivi s’est déroulé sur deux journées pleines, avec des visites de terrain le jeudi 9 février 2023 et des réunions plénière et techniques au Secrets Hôtel le 10 février dernier.

Ce comité de suivi s’inscrit dans une période très particulière qui se situe à la croisée des chemins entre la clôture des programmes 2014-2020 et le lancement de la programmation 2021-2027.

Ce fut l’occasion pour le Président Louis Mussington de rappeler « ô combien le soutien de l’Union européenne à travers sa politique de cohésion, nous est précieux pour répondre aux défis de demain et aux enjeux de rattrapage qui nous font encore face aujourd’hui ».

Ces échanges ont surtout permis de tracer un premier bilan de la consommation des fonds européens à Saint-Martin sur la période 2014-2020 et notamment de l’utilisation des crédits FEDER et FSE supplémentaires, dont a bénéficié le territoire en 2021 et 2022 au titre de l’initiative REACT EU du Plan de relance de l’Union européenne. Saint-Martin s’est, en effet, vu alloué une enveloppe complémentaire de 42M€ pour répondre aux conséquences dévastatrices de la crise sanitaire et pour accompagner la relance de l’économie.

Les 34M€ de crédits FEDER REACT EU ont notamment permis de financer à 100% des projets d’investissements d’envergure portés par la Collectivité, les établissements publics locaux et le centre hospitalier de Saint Martin.

Les 8M€ de crédits FSE REACT EU alloués au territoire ont permis de financer une douzaine de dispositifs de renforcement du niveau de qualification et d’employabilité des publics jeunes et demandeurs d’emplois sur le territoire.

D’un point de vue global, Saint-Martin affiche sur le programme opérationnel 2014-2020 un taux de programmation du FEDER de plus de 111% sur l’enveloppe totale de 71,7M€ (crédits REACT EU inclus), tandis que le FSE affiche un taux de programmation d’environ 99% sur l’enveloppe totale de 16,6 M€.

Dans le contexte de clôture de la programmation, les représentants de la Commission européenne ont néanmoins alerté les autorités locales sur le retard accumulé dans la certification et les efforts à déployer par les services gestionnaires d’ici le 31 décembre 2023.

Pour sa part, la Collectivité de Saint Martin a été félicitée sur la gestion réussie de la subvention globale FSE de 12,2M€ gérée en direct sur la période de programmation 2014-2020. Les axes prioritaires FSE gérés par la Collectivité sur le PO affichent un taux de programmation de 102% et un niveau de certification et de paiement de près de 65% au 31 décembre 2022. La consommation totale sur la subvention globale devrait s’établir à plus de 90% d’ici la clôture de la période selon les prévisions présentées par les services de la Collectivité.

318 vues totales, 318 vues aujourd'hui