Comedy Show 2, ils remettent le couvert !

Festival de sketches humoristiques, le Comedy Show fait la part belle aux jeux de mots et aux blagues pince-sans-rire. Toujours organisée par le MacFly Évènementiel, cette soirée reprend ses bases au restaurant La Toquée, offrant ainsi au public la possibilité de mêler gastronomie et divertissement avec une soirée dîner-spectacle où les spectateurs pourront déguster la cuisine de ce restaurant dont on parle souvent tout en se délectant d’une performance de comédie qui promet d’être tonitruante.

Laurence Blanc, génialissime organisatrice de l’évènement et comédienne talentueuse, l’a bien compris, rien de tel que de marier la nourriture pour le corps et la nourriture pour l’esprit. En ce temps incertains et difficiles, le rire reste le meilleur remède à la morosité, au stress et au quotidien routinier. Le menu du premier Comedy Show nous proposait en plat principal quinze sketches de brèves histoires aussi rocambolesques qu’absurdes, mais toujours d’une drôlerie qui suscitait des rires communicatifs dans l’assemblée. Chaque sketch dont les thématiques étaient tantôt légères tantôt profondes avec un réel message politique était écrit par l’entièreté de la troupe des Têtes de l’Art, Laurence Blanc en tête, accompagnée de ses sept autres comédiennes et comédiens. Il nous tarde de découvrir cette deuxième mouture qui supplantera probablement la première édition dont on se souvient encore. Deux représentations des soirées Café-Théâtre à la Toquée sont prévues le samedi 21 janvier à 19h30 et le samedi 28 janvier à la même heure. Le restaurant La Toquée se trouve à Hope Estate, au-dessus de Siapoc, l’ancien Level 1. Pour cette dose de bonheur original et inédit, ne tardez pas trop, les places étant limitées. _Vx