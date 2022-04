Collectivité : Réunion de travail avec la CCISM 

Le Président Louis Mussington a reçu, le jeudi 14 avril dernier, la présidente de la Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin (CCISM), Angèle Dormoy et son équipe, pour faire un point sur les dossiers en cours.

Plusieurs sujets ont été abordés, à l’instar du Plan de mandature 2021-2026 et des partenariats de la CCI avec la Collectivité, du Plan stratégique de la Chambre à l’horizon 2027, du Budget primitif 2022 de la CCI et enfin de la Maison des Entreprises.

Un échange constructif entre le président Louis Mussington et la présidente Angèle Dormoy, en présence des membres du bureau de la CCISM, Dorvan Cocks et Emmanuel Gimenez, du directeur Julien Bataille et du premier vice-président de la Collectivité Alain Richardson, président de la délégation au développement économique.

