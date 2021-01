Collectivité : Les vœux du président, Daniel Gibbs

L’année 2020 s’est s’achevée et avec elle bien des turpitudes. Je tiens à vous remercier car vous avez affronté ces difficultés avec courage et abnégation.

Je suis fier de vous et je sais que tous ensemble, nous allons continuer à donner le meilleur pour notre île et construire un Saint-Martin harmonieux, plus respectueux de l’environnement, ouvert sur le monde, où tout un chacun trouve la place qu’il mérite.

C’est tout l’enjeu de mon engagement pour Saint-Martin, avec toute mon équipe.

Nous avançons depuis 2017 sur un chemin sinueux, qui nous met à rude épreuve et nous pousse bien souvent dans nos retranchements. Malgré cela, nous avons surmonté ces épreuves les unes après les autres et tiré les leçons de ces expériences inédites. Les difficultés ont aussi forgé notre détermination à aller de l’avant et à unir nos forces dans l’intérêt de Saint-Martin et de ceux qui aiment ce territoire.

Cette résilience qui nous caractérise n’est pas vaine, elle définit notre identité saint-martinoise, notre façon d’être. Nous devons toujours porter ces valeurs et en être fiers.

L’important dans un parcours de vie n’est pas la chute, qui elle, est souvent inévitable, mais notre capacité à nous relever et à repartir. Je crois que sur ce point, nous avons fait nos preuves!

La crise sanitaire liée au coronavirus Covid19 n’est pas encore derrière nous. Néanmoins, nous avons parcouru du chemin en comprenant mieux cette pandémie et en nous inscrivant progressivement dans un fonctionnement adapté et le respect des restrictions sanitaires pour le bien de tous.

Nous devons poursuivre ce combat sanitaire, continuer à lutter collectivement pour la santé de nos concitoyens et je sais pouvoir compter sur votre sens du collectif et de la responsabilité individuelle pour que cette crise soit un jour derrière nous.

La nouvelle année est une occasion de faire le point et se recentrer sur l’essentiel: le respect d’autrui, la solidarité, l’unité, la famille.

Saint-Martin est un joyau, soyons en dignes et pleinement impliqués pour sa préservation. Prenons le temps d‘analyser ses atouts, de mesurer le positif et de reconnaître ce que nous avons accompli collectivement depuis le 6 septembre 2017.

Il reste encore fort à faire, mais c’est en regardant devant, en gardant espoir en l’avenir, que nous parviendrons à relever les challenges qui se présentent.

Mes collègues élus et l’ensemble de mon équipe se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente année 2021.

Que cette nouvelle année resserre les liens familiaux et l’unité entre les peuples, qu’elle soit synonyme de développement durable, de respect mutuel et de bien-être collectif et individuel.

À chacun d’entre vous et à vos proches, j’adresse tous mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité.

Dans ce contexte particulier, prenons soin les uns des autres. C’est unis et solidaires que nous puiserons le meilleur de ce qui nous entoure pour construire le Saint-Martin dont nous rêvons et qui est à portée de main.

Happy new year my fellow citizens!

My best wishes to you and your loved ones,

Stay safe

God bless Saint-Martin.