CLUB DE GYM SXM : Belle progression du groupe compétition !

C’est en respectant à la lettre le protocole sanitaire que les championnats territoriaux ont pu se dérouler le mercredi 10 mars dernier à la salle de gym de Hope Estate.

Ce concours est la phase sélective pour les championnats de la Guadeloupe qui se tiendront en avril et mai prochains.

Wamaria Steele Lauga remporte le meilleur score de la compétition.

Félicitations aux gymnastes qui ont matché dans des conditions particulières ! Un grand merci aussi à coco qui contribue aux entraînements des gymnastes de compétition.

Prochainement, le club organisera la compétition fédéral B qui regroupe une soixante de gymnastes. Une organisation différente des années précédentes, suite à la crise sanitaire. Et sans oublier non plus les non compétiteurs, qui participeront au spectacle de fin d’année.

Les dates vous seront envoyées par mail.

Responsable Technique, Grâce Riom

Le palmarès :

Catégorie 13/14 ANS :

1ère Waimaria Steele Lauga

2ème Meissa Vallet

3ème Naidy Nubret

4ème Mei

Marchisella

Catégorie 10/11 ans :

1ère Jade Augé

2ème Julicia Brooks

3ème Alycia San juan

4ème lilia San Juan

5ème Millie Marchisella