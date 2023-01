CLSPD : Mise en place de la cellule de veille dans les quartiers

Le Conseil local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) a réuni sa cellule de veille, à la mi-décembre à Quartier d’Orléans, en présence de Martine BELDOR, conseillère territoriale, en charge de l’emploi, la formation, l’apprentissage et l’insertion et d’Annick PETRUS, conseillère territoriale et Sénatrice de Saint-Martin. Le vice-recteur Harry Christophe et les représentants des forces de l’ordre étaient également présents, de même que les représentants du Conseil de Quartier n°1 et des associations de quartier.

Le rôle central de la cellule de veille du CLSPD est de surveiller les tensions dans les quartiers et de mobiliser les acteurs de proximité pour trouver des solutions, tout en tenant compte des doléances de la population et des améliorations à porter.

Parmi les sujets à l’ordre du jour, la présentation des initiatives portées par les acteurs institutionnels et privés en faveur de la cohésion sociale dans le secteur de Quartier d’Orléans : le Plan Territorial de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (PTSPD), la Politique de la Ville, la vie associative, les infrastructures sportives et les animations du quartier.

Les habitants ont préalablement fait remonter des doléances essentiellement liées à l’insécurité, aux troubles à l’ordre public, à la tranquillité publique et au cadre de vie. Le CLSPD s’est ainsi engagé à suivre les aménagements de la Collectivité au service des habitants du secteur.

L’ouverture de nouveaux services de proximité (gendarmerie – La Poste – déménagement de la Maison France Services) au rez-de-chaussée de la résidence Les Hirondelles de la Semsamar, d’ici la mi-janvier, est une avancée notable pour les habitants du secteur.

Les institutions publiques, Collectivité et Etat, continueront à apporter un soutien financier aux associations du quartier à travers des subventions annuelles et des appels à projets, dans le cadre de la politique de la ville.

La Collectivité s’engage également dans la réhabilitation complète du stade Thelbert Carti, dont les travaux de rénovation sont en cours, avec comme prochaine étape la construction des vestiaires. En matière d’éducation, le dispositif culturel Micro-folies mobile (musée numérique) sera déployé au sein du collège Roches Gravées de Moho, dès la rentrée de janvier.

Un point d’étape sera réalisé à la fin du 1er trimestre 2023, afin de faire un bilan des différents projets engagés par la Collectivité et suivis par le CLSPD, dans le secteur de Quartier d’Orléans.

Comme l’a précisé Annick Pétrus : « Ces rencontres de terrain ont toute leur importance car elles permettent d’échanger, de faire des propositions et d’améliorer l’existant. Lorsque nous aurons terminé le programme de réhabilitation de Quartier d’Orléans, vous ne reconnaîtrez plus votre quartier » !

