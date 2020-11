CLIN D’OEIL « KLASSISTORIQUE »

Klass Electronics a ouvert ses portes il y a près de 40 ans, en 1984.

Ce grand magasin d’électronique tout en longueur est situé 40 Front Street à Philipsburg en face de l’Hôtel Holland House. Il est conseillé de se garer en bordure du lagon de Philipsburg et de s’y rendre à pied.

C’est un des plus grands magasins de ce type en partie hollandaise.

Vous y trouverez toutes les grandes marques de téléviseurs, ordinateurs de bureau ou portables, smartphones, tablettes, jeux vidéo, montres connectées, assistant fitness, Hifi, enceintes, home cinéma, casques, appareils photo, drones…

Revendeur des marques Samsung, Apple, Sony, JBL, HP, Acer, Fitbit, Nikon, GoPro, DJI et beaucoup d’autres, vous trouverez votre bonheur chez Klass Electronics au meilleur prix.

La plupart des produits sont en 220v. Le français est parlé, et ils assurent le SAV et la réparation des produits achetés chez eux.

UN BLACK FRIDAY DE « KLASS »

Cette année, les soldes du « Black Friday » dureront 10 jours !

Tous les produits bénéficieront d’énormes réductions. Klass Electronics est un guichet unique pour toutes les marques – ils sont revendeurs officiels Samsung et Apple sur l’île, et offrent une garantie sur leurs produits.

Avec des prix imbattables et un service clientèle de qualité, c’est l’endroit où vous pourrez faire tous vos achats. Parmi les articles les plus en vogue cette année, citons les téléviseurs 4K de Samsung, les iPads d’Apple, les téléphones Apple et Samsung, les montres intelligentes Apple et Samsung, les haut-parleurs JBL, la console Nintendo SWITCH, les packs PS4, les tablettes pour enfants et bien d’autres encore !

Cette année, pour la sécurité de ses clients les achats à distance sont prévus.

1) En ligne à l’adresse www.klass-electronics.com

2) Par WhatsApp au +1 721 553-6000 ou par e-mail sales@klass-electronics.com.

Visitez leur page Facebook/Instragram @klasselectronics où les offres sont affichées quotidiennement.

Klass offre une livraison GRATUITE pour le BLACK FRIDAY à St. Maarten et Saint-Martin sur tous les produits.

Vous pouvez également passer votre commande et la récupérer en boutique dans l’heure qui suit !

Ne ratez pas cette occasion ! Préparez-vous pour le BLACK FRIDAY chez Klass Electronics !