Circulation maritime : Réouverture partielle du pont de Sandy-Ground à partir d’aujourd’hui !

Le lundi 29 juin dernier, la COM a réuni les acteurs du nautisme, lors de la commission nautique, pour discuter « entre autres sujets des conséquences de la fermeture à la circulation maritime du Pont de Sandy-Ground, pour raison technique ».

« Une solution temporaire a ainsi été trouvée pour l’ouverture du Pont de Sandy-Ground en mode dégradé », précise la COM.

En clair, à partir de ce jeudi 2 juillet, le pont sera ouvert tous les lundis et les jeudis à 9h00 pour permettre aux bateaux d’entrer dans le lagon et les mardis et vendredis à 17h00 pour permettre la sortie en mer.

La première ouverture dans le sens mer-lagon est programmée aussi ce jeudi 2 juillet à 9H00. La première ouverture du pont dans le sens lagon-mer est programmée ce vendredi 3 juillet à 17h00.

Le pont fonctionnera ainsi « jusqu’à ce que la Collectivité et les autorités portuaires puissent trouver une solution pérenne pour encadrer l’ouverture de la structure et autoriser la circulation maritime aux horaires habituels ».