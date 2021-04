Chômage : Nouveau record à Saint-Martin au 1er trimestre 2021

Même si les personnes qui se sont inscrites à Pôle Emploi au cours du premier trimestre 2021 ont été deux fois moins nombreuses qu’au dernier trimestre 2020 (75 contre 160 en catégorie 1), Saint-Martin enregistre un nouveau record du chômage avec un total de 5 725 personnes inscrites à Pôle Emploi, dont 4 870 en catégorie A. Il s’agit de la cinquième hausse trimestrielle consécutive.

A fin mars, plus de la moitié des demandeurs d’emploi sont inscrits à Pôle Emploi depuis moins d’un an. Les principaux motifs d’entrée sont une «réinscription rapide» suite à un défaut d’actualisation, radiation administrative, période d’activité (pour 22,5 %, soit 1218 personnes) et un «retour d’inactivité» suite à une fin de maladie, maternité ou formation (pour 17 %, soit 920 personnes). 319 personnes se sont inscrites au cours du premier trimestre suite à une rupture conventionnelle de contrat ou un licenciement économique contre 327 au dernier trimestre 2020.

La moitié des sorties de Pôle Emploi entre janvier et mars est consécutive à une cessation d’inscription pour défaut d’inscription.Six personnes sur 10 à la recherche d’un emploi en partie française est une femme. 555 demandeurs d’emploi sont des jeunes âgés de moins de 25 ans et 1 745 sont des séniors (plus de 50 ans).

Sur un an, le nombre de demandeurs d’emploi en partie française a progressé de 20 % avec 470 femmes et 335 hommes supplémentaires, 126 jeunes et 285 seniors supplémentaires.