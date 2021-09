Chiens empoisonnés : une dizaine de plaintes déposées

Selon les témoignages publiés notamment sur les réseaux sociaux, plus d’une quarantaine de chiens (et chats) aurait été empoisonnée ces derniers jours dans le nord de l’île, précisément dans les secteurs de Grand Case, Cul de Sac et Anse Marcel. Sans compter les autres animaux comme les lézards ou les iguanes retrouvés morts dans ces mêmes quartiers.

Plusieurs riverains ont repéré de la nourriture déposée par terre contenant du poison ; une photo postée sur les réseaux sociaux montre un tas de nourriture avec autour des escargots et des dizaines de mouches morts.

Vendredi dernier, la gendarmerie appelait les propriétaires de chiens à la prudence et encourageait ceux qui ont perdu leur animal à déposer plainte à la brigade Espérance à Hope Estate. A ce jour une dizaine de plaintes a été enregistrée. Pour l’instant, les gendarmes ont constaté 13 chiens morts dont un chien errant.

Deux propriétaires de chat se sont aussi manifestés, confirme la gendarmerie qui poursuit ses investigations avec l’étude des images de vidéo protection, le regroupement d’informations. Les enquêteurs invitent les victimes à se présenter à la brigade d’Espérance pour signaler les faits.

Par ailleurs un « collectif balance ton tueur d’animaux SXM » s’est créé sur Facebook.