Championnat de France de Beach Tennis : L’or en U14 filles

Elles étaient les meilleures chances de médaille au championnat de France de Beach Tennis qui avait lieu le weekend dernier à Dunkerque. Jade Guindé et Amélie Thiant ont remporté la finale U14 filles face à la Réunion, l’ogre de ces championnats de France.

«Elles sont nos meilleures chances de médaille». Par ces mots, l’ensemble du groupe saint-martinois pointait la paire Guindé-Thiant comme favorite dans la catégorie U14 filles au championnat de France de Beach Tennis qui se tenait sur la plage de Malo-les-Bains de Dunkerque. Les filles ont remporté l’ensemble de leurs matchs pour se hisser jusqu’en finale sans trop de difficultés. En finale, elles se sont retrouvées face à la Réunion, qui remporte toutes les médailles depuis des années. «Il y avait de la pression car on était tête de série numéro 1», explique Amélie au micro de la Fédération française de tennis. «C’était très stressant même si on s’était préparées dans des tournois séniors. Tu arrives sur le terrain où tu sais que tu ne dois pas perdre. On a su gérer la pression.» Dans la même catégorie, le duo Zoé Geibert et Charlotte Martinez a terminé au pied du podium avec un belle quatrième place.

Autres catégories

L’équipe de Guadeloupe U14 garçons a elle aussi pris la première place. La paire composée de Tiego Andreoletti et Kenny Bouny a pris la mesure de la Martinique. Autre médaille, cette fois de bronze. Avec la troisième place en U18 garçons, Alexandre Thiant et Shetone Covini se sont classés derrière la Réunion et le grand vainqueur l’Occitanie.

Les autres résultats sont :

U18 filles : 7e place pour la paire Charlotte Claudel et Lisa Andreoletti

Dames : 7e place pour la paire Virginie Carien et Fanny Rollet

_Pc

49 vues totales, 49 vues aujourd'hui