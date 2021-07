Cérémonie d’ouverture des JO de Tokyo : Les Jeux officiellement ouverts !

La flamme est allumée au Stade olympique de Tokyo. C’est la joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, n°2 mondiale, qui a été chargée du rituel, vendredi 23 juillet, à la fin de la cérémonie d’ouverture.

Quelques minutes plus tôt, l’empereur du Japon, Naruhito, a déclaré ouverts les Jeux Olympiques de Tokyo. Devant seulement quelques spectateurs, en raison de l’épidémie de Covid-19, le défilé des 206 délégations a été ouvert par la Grèce et l’équipe des réfugiés. La France est entrée en avant-dernière position, menée par ses porte-drapeaux, Clarisse Agbegnenou et Samir Aït Saïd. Le gymnaste a fait le show en gratifiant le public d’un salto parfaitement réussi !

La France a soif de médailles

Les athlètes français avaient glané 42 médailles lors des Jeux Olympiques de Rio en 2016. La délégation tricolore peut-elle faire mieux au Pays du Soleil Levant ? Réponse dans 15 jours. Allez la France ! _AF