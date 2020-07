Célébrations du 14 juillet : Pas de feux d’artifice ni de défilé militaire mais un « Drive in » concert organisé à Galisbay

La Collectivité célèbrera cette année la fête nationale du 14 juillet dans le cadre d’une cérémonie officielle restreinte en raison des restrictions sanitaires.

C’est donc une cérémonie protocolaire en comité restreint qui sera organisée ce mardi 14 juillet, pour célébrer la Fête Nationale.

Elle débutera à 10 heures, dans le Jardin de la Collectivité, selon le programme suivant :

10h00 : Dépôt de Gerbes officiel devant le monument aux Morts

– Remise de Médailles et de Lettres de félicitations pour Actes de Courage et de Dévouement à 3 gendarmes et 1 civil par le secrétaire Général de la Préfecture

– Remise de galons aux 10 agents de la Police Territoriale promus à l’échelon de brigadier par le Président de la Collectivité

10H45 : Discours officiels : Allocutions prononcées à huis clos et retransmises en direct sur la page Facebook COM. Seuls les intervenants auront accès à la salle du Conseil Exécutif. Les invités seront installés à l’extérieur sur la terrasse et pourront suivre les discours depuis un écran.

Rendez-vous sur le parking de Galisbay… en voiture

A défaut de feux d’artifice, le service Culture de la Collectivité proposera une nouvelle animation en soirée du 14 juillet, pour célébrer la fête de Marigot, à savoir de 18h00 à 23h00 un Drive-In Concert et Karaoké géant sur le parking de Galisbay.

Cet événement inédit consiste à donner un concert live (podium avec des artistes locaux), sur le mode du cinéma en plein air. Le public sera installé dans sa voiture (4 personnes maximum par véhicule) et pourra profiter de cette animation musicale par une fréquence radio FM (qui ne nous a pas été communiquée ndlr).