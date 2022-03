Célébration de la 27ème édition de la Semaine de la langue française et de la francophonie (suite et fin)

Plusieurs écoles, les quatre collèges des îles du Nord et le lycée Robert Weinum ont participé avec beaucoup d’enthousiasme à la célébration de la Semaine de la langue française et de la Francophonie qui s’est déroulée cette année du 14 au 18 mars 2022.

Celle-ci est l’occasion de manifester son attachement à la langue française en célébrant sa richesse et sa diversité à travers des animations et des productions d’élèves.

Au lycée Robert Weinum et au collège Soualiga, les élèves allophones de madame Hauck ont élaboré un travail basé sur la définition de la francophonie et la place de la langue française dans le monde. Un temps d’écriture a donné lieu à la réalisation de présentations sous diverses formes (panneau, calligramme, texte poétique..) traduisant le rapport de l’élève à la langue française à travers une émotion.

Dans le secteur de Quartier d’Orléans, pour clôturer l’événement, M. Revol enseignant UPE2A du collège a invité les élèves de Madame Bastard enseignante des écoles élémentaires à exposer leurs productions au CDI afin d’unir leurs travaux à ceux des plus grands : cartes de la Francophonie dans la Caraïbe et dans le monde, symboles culturels de la Francophonie, portraits de quelques personnalités françaises à travers les époques (chanteurs, écrivains…) qui font ou ont fait rayonner le français dans le monde. Cette rencontre inter-degré s’est terminée en musique et en poésie par des chants en français, la lecture de petits poèmes composés de certains mots proposés par le concours « dis-moi dix mots » et aussi par la prise de parole de certains élèves qui ont présenté des particularités culturelles de leur pays d’origine.

Cette année encore, la semaine de la langue française et de la francophonie a été riche en évènements et en travaux de toutes sortes dans les îles du Nord. Chacun a participé avec beaucoup de plaisir à cet événement. Cela a également été l’occasion de faire découvrir, parfois avec étonnement, aux autres élèves qui ne sont pas en UPE2A, la singularité et la place de la langue française dans le monde.

38 vues totales, 38 vues aujourd'hui