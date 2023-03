CAUSE ANIMALE : Une nouvelle campagne de stérilisation gratuite pour chiens et chats organisée du 27 au 31 mars prochains

Saviez-vous qu’un couple de chiens peut se reproduire et donner naissance à 67 000 chiens en l’espace de 7 ans ?

Afin de réduire la famine, la souffrance et la misère des animaux errants, « 4 Leaf Rover », un groupe à but non lucratif basé aux États-Unis et dont l’objectif est de fournir des soins médicaux gratuits aux chiens et aux chats errants dans les Caraïbes, mènera une campagne de stérilisation gratuite du 27 au 31 mars, avec pour objectif de stériliser 300 chiens et chats gratuitement.

Une clinique temporaire, située à côté de la clinique vétérinaire de Sint Maarten à Cay Hill, sera construite pour cette mission dirigée par le Dr Edward Lee.

Les quatre vétérinaires locaux de la partie néerlandaise, le Dr Virginie de Ceuster de Animal Care Center, le Dr Glen Romney de Animal Hospital of St. Maarten, le Dr Garry Swanston de St. Maarten Veterinary Clinic et le Dr Ruth Wright de The Island Vet, fourniront le soutien et l’équipement nécessaires à cette mission.

En outre, plusieurs activistes et organisations de protection des animaux basées à St. Maarten, telles que Animal Welfare Foundation, Animal Defenders et SXM PAWS, ainsi que des entreprises locales telles que l’école de médecine de l’AUC, l’hôtel Belair Beach (qui offrira un hébergement gratuit aux 11 volontaires de 4 Leaf Rover), Domino’s Pizza St. Maarten et le bar-restaurant du St. Maarten Yacht Club (qui offrira un petit-déjeuner gratuit aux volontaires) participeront également à cette mission.

Les volontaires trouveront, collecteront et amèneront les chiens et les chats errants situés sur les côtés néerlandais et français pour qu’ils subissent une opération de stérilisation.

Des récompenses gratuites seront offertes aux propriétaires qui amènent leur animal pour une opération de stérilisation, comme des colliers, des laisses, des shampooings et des pizzas.

Des centaines de chiens et de chats se sont retrouvés sans abri après le passage de l’ouragan Irma sur l’île en 2017. Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux animaux de compagnie ont été abandonnés par des propriétaires qui ne pouvaient plus se permettre de les nourrir. Lorsque les chiens et les chats sont autorisés à errer, le taux exponentiel de reproduction des chiens et des chats entraîne inévitablement la misère et la famine ainsi que le manque de soins médicaux aigus pour les animaux.

Les animaux qui ne sont pas stérilisés sont plus susceptibles de se battre, d’être infectés par des maladies contagieuses, et de rencontrer des problèmes de santé.

La stérilisation permet également de prévenir les formes mortelles de cancer et les maladies de l’appareil reproducteur. Les chats stérilisés sont moins susceptibles d’être infectés par le virus de la leucémie féline (FeLV), qui peut provoquer un cancer. En outre, la tumeur vénérienne transmissible canine, une maladie mortelle et douloureuse, peut être évitée chez les chiens stérilisés.

Afin de réserver les opérations de stérilisation pour les animaux adoptés, les propriétaires devront envoyer un courriel à Macy à l’adresse SXMFUREVER@gmail.com. Il leur sera demandé de déposer leur animal à 6h30 ou 12h00 pour une intervention le matin ou l’après-midi. _AF

Pour en savoir plus sur cette campagne gratuite de stérilisation, veuillez vous rendre à l’adresse suivante :

https://www.facebook.com/events/557454553065944/

