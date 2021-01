CASTING : Miss Jeunesse Antilles, un concours qui modernise le genre

2021 signera la toute première édition du concours de Miss Jeunesse Antilles, qui comme son nom l’indique, mettra les jeunes en lumière, sans critère de poids ni de taille, enfin. Co-fondé par Priscilla Tebib et sa mère Claudine et dans le continuité de Miss Jeunesse France qui date de 2015 et de 2017 à l’international, le concours s’adresse aux jeunes filles de 15 à 22 ans résidentes de Saint-Martin ou de Saint-Barthélémy.

Les fondatrices sont unanimes et s’alignent sur cet état de fait : la beauté est subjective. Les candidates se devront donc de mettre en avant des valeurs plus importantes que le physique. Valeurs telles que la motivation, la persévérance, le respect, l’altruisme ou encore le savoir-vivre et les bonnes manières en termes d’éducation et de réputation. Les inscriptions se font par formulaire sur www.missmisterjeunesse.com avant le 31 janvier. Toutes les candidatures seront acceptées mais seules deux seront retenues par île (Saint-Martin, Saint-Barth, Martinique et Guadeloupe). L’élection de Miss Jeunesse Antilles se tiendra le 10 avril prochain à Fort-de-France.

Les garçons peuvent quant à eux viser le titre de Mister Jeunesse s’ils ont entre 15 et 24 ans, casting à suivre. _Vx

Infos : Lucien Labonne 06 96 25 63 03