Carnet noir / Décès de l’artiste chanteur Jean-Barry Hodge : les condoléances de la Collectivité

La Collectivité de Saint-Martin présente ses sincères condoléances à la famille de Jean-Barry Hodge, aka Ma´at King qui nous a quittés brutalement.

Jean-Barry Hodge était une figure Saint-Martinoise, d’abord par ses talents d’artiste chanteur mais aussi pour son esprit combatif et son engagement social, notamment en 2021 en opposition à la vaccination obligatoire contre le virus Covid19.

Activiste engagé, homme de convictions, Jean-Barry Hodge était avant tout un père de famille et nous pensons aujourd’hui à ses enfants et ses proches qui doivent surmonter la difficile épreuve du deuil.

La Collectivité de Saint-Martin, son président Louis Mussington et l’ensemble des élus territoriaux, s’associent à la douleur de sa famille et ses proches et leur adressent leur soutien indéfectible.

As Ma´at King said: « Courage, above all things, is the first quality of a warrior ». He was a Soualigan warrior and will never be forgotten.

May his soul rest in eternal peace.

