CARNET NOIR / Décès de Frédéric Erb : les condoléances du président de la COM, Louis Mussington

Le président de la Collectivité, Louis Mussington adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux amis proches de Frédéric Erb.

« Frédéric était un commerçant très apprécié pour son dynamisme et son engagement de longue date au service de l’économie Saint-Martinoise. Il a su perpétrer le savoir-faire de l’entreprise familiale fondée par son père Guy Erb et apporter sa contribution au développement économique de Saint-Martin, en s’impliquant notamment au sein de la Chambre consulaire interprofessionnelle (CCISM) et en donnant de son temps aux associations des commerçants de Marigot.

Nous lui devons la très belle enseigne Goldfinger qui contribue largement au rayonnement économique des îles du nord.

Nous garderons en mémoire son incontournable joie de vivre, sa vision fine et juste du développement du commerce de luxe, lui qui a toujours misé sur Marigot et son potentiel. Nos pensées vont vers son épouse, ses enfants, ses proches, à qui nous adressons tout notre soutien et nos condoléances émues au nom des élus du conseil territorial et des employés de la collectivité de Saint-Martin.

Que son âme repose en paix ».

