Carnaval Parade des enfants : les petits défilent en grand dans les rues de Marigot !

Les rues de Marigot ont vibré dimanche dernier au rythme du Carnaval avec la grande parade des enfants, un événement haut en couleur qui a enchanté les spectateurs.

Ce premier temps fort de l’édition 2025 a rassemblé écoles et associations, offrant un défilé éclatant et festif.

Des centaines d’enfants, parés de costumes flamboyants, ont défilé avec enthousiasme sous les applaudissements d’un public conquis. La créativité des enseignants, des parents et des associations s’est pleinement exprimée à travers des déguisements minutieusement confectionnés et des chorégraphies enjouées. Neuf troupes ont rivalisé de dynamisme et d’originalité, incarnant l’esprit du carnaval.

L’association SXM Majorettes a donné le coup d’envoi avec une mise en scène féérique inspirée de « La Petite Sirène ». Dans un tout autre registre, l’association Rhythm & Groove a électrisé la foule avec son thème « Show Time », plongeant le public dans une ambiance digne des plus grands spectacles.

Les écoles élémentaires ont elles aussi brillé par leur imagination. L’école Clair St Maximin a fait rayonner l’arc-en-ciel avec sa troupe « Rainbow », tandis que l’école Émile Choisy a embarqué les spectateurs dans un voyage à travers les éléments.

Du côté de l’école Élie Gibbs, les « Gardiens du Carnaval » ont fait sensation, tandis que les élèves de l’école Hervé Williams ont emmené petits et grands dans l’univers futuriste de « Interstellar, Children of the Stars ».

Quant à l’école Aline Hanson, elle a charmé le public avec ses jeunes musiciens aux couleurs du steel pan.

Les collégiens et lycéens n’étaient pas en reste : les élèves du Mont des Accords ont porté un message fort sur la protection de la biodiversité, tandis que ceux du lycée Victor Hugo ont transporté les spectateurs dans un monde enchanteur inspiré des légendes elfiques.

Avec deux parades inoubliables le weekend dernier, le Carnaval 2025 a démarré sous les meilleurs auspices.

Et la fête est loin d’être terminée ! Dès l’aube du 1er mars, le légendaire Jouvert Morning enflammera les rues, suivi le 2 mars par la Grande Parade, une explosion de costumes et de musique.

Le 4 mars, le défilé du Mardi Gras animera l’après-midi avant une soirée festive au village du carnaval à Galisbay.

Enfin, le 5 mars, le Déboulé Noir et Blanc viendra clôturer ces festivités dans une ambiance unique. Le carnaval bat son plein, et la population de Saint-Martin est prête à le célébrer comme il se doit ! _Vx

