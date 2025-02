CARNAVAL : DJ Tamon triomphe lors de la première compétition de DJ à l’aveugle

Vendredi dernier, le front de mer de Marigot s’est transformé en une scène électrisante pour accueillir la première compétition de DJ à l’aveugle, organisée par l’association des festivités carnavalesques de Saint-Martin (FCDSM). Cet événement inédit a rassemblé un large public venu soutenir cinq jeunes talents, prêts à en découdre pour remporter le titre de DJ officiel du carnaval 2025.

Dès 19 heures, DJ Kimo, DJ Shawty, DJ Redboii, DJ 1K et DJ Tamon ont rivalisé d’ingéniosité pour séduire à la fois le jury et le public. Mixage, transitions, créativité et interaction avec la foule : chaque prestation était évaluée sur ces critères, ajoutant une tension palpable tout au long de la soirée. L’ambiance est montée crescendo, portée par des sons entraînants et l’enthousiasme du public. Après plusieurs manches de compétition, DJ Tamon a su s’imposer avec un total de 563 points, se démarquant par son énergie, sa technique et sa capacité à enflammer la scène. Il décroche ainsi le prestigieux titre de DJ officiel du carnaval 2025 et aura l’honneur de faire danser Saint-Martin tout au long de la saison.

Cet événement a été rendu possible grâce au soutien de la Collectivité de Saint-Martin, l’Office du Tourisme, DR Fire Entertainment et de nombreux partenaires. Fort de ce succès, la FCDSM espère inscrire cette compétition au calendrier annuel et continuer à valoriser les jeunes talents de l’île. _Vx

