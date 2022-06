CARIBBEAN SHIDOKAN : Perfectionnement et Découverte 

Le club CARIBBEAN SHIDOKAN organise dans son dojo de Bellevue du 4 au 12 juillet 2022 un stage de perfectionnement pour les membres de son association et invite tous les pratiquants des autres disciplines martiales ou de combats pour une découverte de ce style de karaté qui est l’un des plus complet et efficace au monde.

Ce stage sera sous la direction de Mr José GALLUCCIO, responsable France et Europe pour le karaté Shidokan et 9ème dan Japon WKA. Son équipe sera composée de Mr Jessy SANTINI, Directeur Technique Shidokan France et 1er français à avoir réussi l’épreuve ultime des 100 combats, Mr Christian BONGIONANNI, Responsable Arbitrage Shidokan France ainsi que Mme Céline SANTINI, juge / arbitre et Secrétaire adjointe Shidokan France. Mr Christian LOCO, Directeur Technique de la Ligue Guadeloupéenne de Karaté, sera également présent les 6, 7 et 8 juillet.

Le karaté Shidokan est le premier style à avoir combiné toutes les techniques de percussions poings / jambes / genoux / projections / grappling (avec poings nus, gants de boxe et mitaines de combat libre) où toutes les formes de soumissions sont autorisées.

Le stage sera accessibles gratuitement aux pratiquants des autres styles ou disciplines sur présentation d’une licence en cours de validité.

Les entraînements se dérouleront au dojo de Bellevue de la manière suivante :

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (sessions adultes) : 19:00 / 20:30

Mercredi (sessions enfants) : 14:30 / 15:30 (petite section) 15:30 / 16:30 (moyenne section) 16:30 / 17:30 (grande section)

Samedi (sessions enfants) – 09:00 / 10:00 (petite section) 10:00 / 11:00 (moyenne section

Merci de venir aux entrainements équipés de votre propre matériel de protection (protège tibias, protège dents, mitaines et gants de boxe).

CARIBBEAN SHIDOKAN

ARNAL Rodolphe, Président

Plus d’infos au 06 90 57 57 27 – caribbean.shidokan@gmail.com

