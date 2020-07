Caribbean Auto et Audi déménagent et «Toutes les routes mènent à Motorworld » !

Dans le cadre d’un vaste réaménagement qui réunira 12 marques automobiles sous un même toit, Caribbean Auto et Audi s’installeront à Motorworld pour former le plus grand concessionnaire automobile de la région. Avec «toutes les routes mènent à Motorworld», la fusion des concessions Caribbean Auto et Motorworld en un seul établissement permettra de fournir des ventes, des services et des pièces détachées complets en tant que concessionnaire agréé pour toutes les marques à partir d’un lieu central, Welfare Road # 20 à Colebay, St Maarten. Ensemble, le groupe Motorworld assurera un service complet pour les 12 marques les plus vendues suivantes : Audi, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Ford, Jeep, Ram, Honda, Chrysler, Dodge, Isuzu et Genesis. Les clients seront désormais servis à partir d’un seul endroit pratique, Motorworld, qui est votre guichet unique pour tous les besoins automobiles.

«Nous avons bâti une solide réputation sur l’héritage de Caribbean Auto en tant que plus ancien concessionnaire automobile de l’île, qui a débuté avec l’introduction de Ford depuis 1938. Après plus de 80 ans, nous avons compris que ce changement majeur ne serait pas un petit exploit. Néanmoins, nous avons estimé qu’il était nécessaire de consolider et de préserver les finances en ces temps difficiles, alors que nous nous efforçons de survivre les conséquences économiques de COVID-19», partage Tariq Amjad, directeur général du groupe Motorworld.

S’appuyant sur cet héritage de longue date, Caribbean Auto est le premier concessionnaire automobile de l’île. Le parc automobile d’élite s’est élargi pour inclure des modèles Audi contemporains et luxueux, avec des Mazdas modernes et élégantes de conception allemande de renommée mondiale, faites pour se déplacer rapidement (Zoom Zoom !) dans les rues locales, des Volkswagen (également allemandes) durables et de qualité supérieure, de fabrication européenne, le premier constructeur automobile au monde, qui ajoute un style dynamique à votre expérience de conduite, ainsi que les derniers véhicules Ford avec diverses avancées automobiles abordables et pourtant luxueuses, «Built Ford Tough», la marque numéro un en Amérique.

«C’est avec cet engagement continu envers la qualité que notre équipe dévouée au sein du Motorworld Group continuera à fournir les meilleures marques, les modèles les plus magnifiques, les tendances technologiques et les innovations automobiles les plus avancées pour la vente de véhicules, des services certifiés complets et des pièces et accessoires d’origine présentant les meilleures marques et les derniers modèles du marché, le tout à des prix extrêmement compétitifs pour répondre efficacement aux besoins de nos divers clients et les dépasser», partage Amjad.

À partir du 31 juillet 2020, les services complets de Caribbean Auto et Audi, y compris les départements des ventes, des pièces détachées, de la carrosserie et du service, ainsi que tout le personnel, seront désormais disponibles exclusivement à Motorworld, qui a été étendu pour consolider et répondre plus efficacement aux besoins de la communauté.

«Nous sommes fiers d’avoir été élus premier concessionnaire de l’île depuis six ans et ce n’est pas fini. Dans cette optique, nous continuerons à maintenir ces mêmes excellentes normes de service, ainsi que les prix les plus compétitifs pour nos véhicules neufs et d’occasion certifiés, afin de continuer à servir au mieux la communauté de St. Maarten/ St. Martin et la région environnante», partage Rena Amjad, PDG du groupe Motorworld.

Pour de plus amples informations, veuillez nous connecter au site web : www.motorworldsxm.com ou contacter Jacqueline Louis, consultante en gestion du marketing, Motorworld Group of Companies au T : (721) 544-5294, poste 149, ou jacqueline.louis@motorworldsxm.com