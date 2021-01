BTP / 198 permis de construire accordés en 2019

En 2019, les services de l’urbanisme de la Collectivité ont accordé 198 permis de construire ; il s’agit d’un chiffre record sur les quinze dernières années. C’est deux fois plus qu’en 2009, année à partir de laquelle le secteur du BTP avait commencé à se détériorer.

Dans les années 2005-2007, 135 permis étaient accordés annuellement. Au début des années 2010, le nombre est passé en dessous de la barre de 100 : 66 en 2011, 59 en 2013, 73 en 2015. Le chiffre le plus bas est enregistré en 2012 avec 54 autorisations.

En 2018, année post Irma, seuls 100 permis ont été octroyés en raison des procédures simplifiées mises en place pour faciliter la reconstruction. En plus des permis, la COM a accordé 75 DP (déclaration préalable de travaux) et 441 DPI (déclaration préalable Irma).

Le nombre de permis délivrés en partie française est nettement inférieur à celui de Sint Maarten. A titre d’exemple, les autorités de la partie hollandaise ont accordé 252 permis en 2014 ou 219 en 2015. Sur le premier semestre 2019, 118 permis ont été octroyés et durant les six premiers mois de 2020, 64 permis ont été donnés, dont 46 à titre résidentiel.