Brevet : un taux de réussite de 69,4 %

Un peu moins de 7 collégiens sur 10 ont réussi les épreuves du brevet cette année à Saint-Martin toutes séries confondues. 351 élèves sur 506 présents ont obtenu leur diplôme, soit un taux de réussite de 69,4 %.

Il s’agit de l’un des taux les plus bas enregistrés, après celui de 2018 (65,4 %). En 2021, il s’était élevé à 73,4 %, en 2020 à 92,1 %, en 2019 à 71,4 % ou en 2017 à 75,8 %.

En séries générales, 310 collégiens ont été admis aux épreuves sur 432 présents. Le taux de réussite est de 71,8 % et s’affiche en baisse de 2,1 points par rapport à 2021. 146 élèves ont obtenu une mention : 29 très bien, 48 bien, 69 assez bien.

En séries technologiques, le taux de réussite est de 55,4 %. Il s’agit également de l’un des taux les plus bas observés avec celui de l’an passé (69,5%). 41 collégiens sur les 74 présents ont réussi les épreuves et 9 ont obtenu une mention (3 bien et 6 assez bien).

