Boxe : Une belle rencontre Interclubs organisée à Quartier d’Orléans

Dimanche dernier s’est tenue sur le plateau sportif Thelbert Carty de Quartier d’Orléans une rencontre amicale interclubs qui présage un nouvel essor positif pour la Boxe Anglaise sur l’île.

En effet, cet événement signe le nouveau rapprochement sportif entre la partie hollandaise et française. Plusieurs assauts masculins et féminins se sont succédé pour la plus grande joie des sportifs et surtout des plus jeunes.

Un nouvel engouement semble se créer chez les jeunes qui seront dorénavant acceptés à Orléans Boxing Club de Quartier d’Orléans à partir de 13 ans et 9 ans à ABC Inter-Sport.

Remerciement au coach Shawn BLAIR de Sint Maarten venu avec ses boxeurs.

Pour tout renseignement, appelez Philippe ARRENDEL de «ABC Intersport ». Tél: 0690 35 15 01

Ou Leonardo INCARDONA de « Orléans Boxing Club SXM ». Tél : 0690.62.55.19