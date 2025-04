BOXE / Quartier d’Orléans : les gants sont suspendus, les jeunes dans l’incertitude

Depuis plus de deux semaines, les entraînements de boxe à Quartier d’Orléans sont à l’arrêt. Aucun mot officiel n’est venu expliquer cette suspension soudaine, laissant 37 jeunes licenciés dans l’attente et l’incompréhension.

Pour l’Orléans Boxing Club SXM, cette situation compromet un travail de terrain mené avec constance et détermination depuis près de neuf ans. « Nous nous efforçons de proposer bénévolement deux séances hebdomadaires, avec pour objectif de fidéliser les jeunes – souvent issus des milieux les plus modestes – à la pratique d’un sport porteur de valeurs », rappelle Leonardo Incardona, président du club.

Implantée depuis 2016, l’association a fait de la boxe bien plus qu’un sport : un outil d’émancipation, de discipline et de lien social. Mais aujourd’hui, l’élan semble rompu. « Ce travail de terrain, mené avec passion et persévérance, semble balayé dans l’indifférence », déplore Leonardo Incardona. Et face aux questions des jeunes, les encadrants se retrouvent sans réponse : « Ils sont 37 jeunes licenciés à s’interroger, à poser des questions à leur coachs. Que pouvons-nous leur répondre ? »

Dans un quartier souvent cité comme prioritaire, cette interruption sans explication fait écho à un sentiment de déconnexion entre les discours institutionnels et la réalité vécue. « Malgré les discours et les engagements annoncés par les responsables de la COM en faveur du développement de Quartier d’Orléans, leur réalité est ignorée », souligne le président du club. L’association espère désormais un éclaircissement rapide et, surtout, la reprise des entraînements. Pour les jeunes du quartier, le ring n’est pas qu’un espace de combat : c’est un lieu de repère, d’équilibre et de confiance. _Vx

