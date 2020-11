Boxe : Les passionnés du noble art ont offert un beau spectacle à Quartier d’Orléans !

Dans l’après-midi du samedi 21 novembre dernier, une confrontation amicale a été organisée entre les deux clubs de Boxe Anglaise de Saint-Martin au stade de Basket Thelbert Carti de Quartier d’Orléans.

Sous le couvert de l’Agence Régionale de Santé de Saint-Martin, la prestation s’est parfaitement déroulée entre la vingtaine de sportifs présents autour d’un vrai ring. Les entraîneurs, Philippe Arrendel d’ABC Inter Sport et Leonardo Incardona d’Orléans Boxing Club, ont été agréablement surpris des prestations de leurs boxeurs respectifs, petits et grands. Ensuite grâce au partenaire « Super U », une petite collation a pu être donnée à tous les jeunes sportifs et visiteurs.

Cette organisation était un ballon d’essai en vue de la prochaine confrontation qui se tiendra le 19 décembre prochain certainement à la Halle des Sports de Concordia faute de pourvoir recevoir à Quartier d’Orléans du public (même limité) et des équipes des îles extérieures en raison du manque d’infrastructures adaptées : espace couvert, WC et vestiaires.

Les organisateurs tiennent à remercier le service de sports et la COM pour leurs soutiens permettant un nouvel essor de la boxe à Saint-Martin.

De notre côté, nous profitons aussi de l’occasion pour tirer un grand coup de chapeau à Philippe Arrendel et Leonardo Incardona qui effectuent un travail remarquable au sein des différents quartiers de l’île. Bravo messieurs pour votre détermination et votre engagement au quotidien auprès de la jeunesse saint-martinoise ! _AF

Pour tout renseignement appeler Leonardo Incardona, Président de « Orléans Boxing Club SXM »