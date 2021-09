Boxe : Jean-Marc Ismaël invité de marque du club ABC Intersport

Dans le cadre de son projet de développement de la Boxe Educative Assaut sur le territoire de Saint-Martin. L’ABC Intersport de Concordia a invité Jean-Marc Ismaël, Brevet d’Etat de Boxe, DEJESP Boxe et auteur du livre « Noble art en cité » qui est une étude sur les fonctions extra-pugilistiques de l’activité Boxe anglaise, dans le domaine de l’éducation, de l’insertion et la socialisation des jeunes dans les quartiers QVA – QVP.

La venue de Jean-Marc Ismaël s’inscrit dans un projet de Boxe Educative Assaut à Saint-Martin pour un rapprochement du monde fédéral et du monde scolaire.

Dominique Chevalier et Philippe Arrendel-Drelin ambitionnent de réaliser ce projet en promotionnant des actions de développement et de prospection de nouveau licenciés.

Une Journée « Portes Ouvertes » sera ainsi organisée en présence de Jean-Marc Ismaël dans les locaux du club le samedi 25 septembre prochain à partir de 15 heures.

• Reprise des entraînements à la salle

Par ailleurs, les entraînements de boxe loisir et amateur, à partir de 15 ans, ont lieu les lundis, mercredis et vendredis de 18h à 20h.

Les cours de boxe éducative Assaut, pour les jeunes de 11 à 14 ans se déroulent les mardis et jeudis de 17h30 à 19h, et le baby-boxe, qui regroupe les enfants âgés de 6 à 8 ans, a lieu les mercredis de 14h45 à 16h et les samedis de 10h15 à 11h15.

L’aéroboxe fitness Mix se pratiquera les mercredis de 20h à 21h, et les samedis de 11h à 12h15.

Les inscriptions peuvent se faire tous les lundis, mercredis et vendredis, à partir de 18h, au bureau du club situé rue Jean-Luc Hamlet, peu après les locaux de la sécurité sociale. _AF

Contact : Philippe Arrendel au 06 90 35 15 01