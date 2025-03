BOXE : Deux jeunes boxeurs saint-martinois en route pour les championnats caribéens

Pour ce long weekend de carnaval, deux jeunes boxeurs de Saint-Martin d’ABC Intersports et de Sandy Ground Super Stars Boxing s’apprêtent à défendre leurs couleurs sur la scène caribéenne.

Aujourd’hui, et jusqu’au 2 mars, Sainte-Lucie accueille les AMBC Caribbean Boxing Championships, un tournoi rassemblant près de 120 athlètes venus de toute la région, dont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Porto Rico et les Bahamas. Parmi eux, Noah Pakiry et Davinio Carti, qui intègrent l’équipe de Guadeloupe et combattront respectivement dans les catégories -60 kg et -48 kg. Noah Pakiry, 17 ans, est coaché par Philippe Arrendel-Drelin d’ABC Intersports, et Davinio Carti, 15 ans, s’entraîne sous la houlette de Tony Alfred au sein de l’association Sandy Ground Super Stars Boxing. Partis mardi dernier pour s’acclimater avant le début des combats, nos deux Saint-Martinois relèveront le défi face à un niveau qui s’annonce plus relevé cette année. Une nouvelle étape décisive pour ces jeunes espoirs, alors que les clubs de l’île se préparent déjà pour le championnat régional des Antilles-Guyane prévu fin mars. _Vx

