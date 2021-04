Boxe / 7ème Rencontre Interclubs à Quartier d’Orléans : un joli succès !

A l’initiative de « Orléans Boxing-Club SXM », une nouvelle rencontre amicale de boxe interclubs s’est déroulée dimanche dernier sur le plateau sportif Thelbert Carty à Quartier d’Orléans.

Le Président du club s’est réjoui de la présence de Marco London, sacré 5 fois champion du monde de kick-boxing ! Ce dernier avec son team s’est plié aux règles de la Boxe Anglaise pour des confrontations amicales contre « Orléans Boxing Club » et « ABC Inter Sport ». Un bel exemple de fraternité entre les passionnés de noble art de Saint-Martin et de Sint Maarten.

Cette mise de gants entre les jeunes sportifs a tenu toutes ses promesses. Des plus jeunes comme Ricardo et sa sœur Richellina Beauperthuy de 15 et 14 ans, comprenant aussi les deux sœurs Jacobs comme la vingtaine d’autres adolescents et jeunes adultes, tous ont apprécié cette manifestation. Des boissons et un goûter ont ensuite été offerts à tous.

Le prochain événement à venir est l’inauguration courant mai de la nouvelle salle de Boxe Anglaise par Philippe Arrendel dans les hauts de Concordia (Ex-dojo de judo) à qui nous souhaitons le plus bel essor.

Pour tout renseignement, appelez :

Philippe Arrendel de «ABC Intersport ».

Tél: 0690 35 15 01

Leonardo Incardona de « Orléans Boxing Club SXM ». Tél : 0690.62.55.19