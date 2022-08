BODYBUILDING : Laura Morville ramène une médaille d’or de la Barbade 

La Saint-Martinoise Laura Morville a fait briller les couleurs de son île aux championnats d’Amérique centrale et de la Caraïbe de bodybuilding. La compétition se déroule à la Barbade.

Laura Morville, qui concourt dans la catégorie bikini plus de 169cm, fait partie du club BFASM. Début juillet, elle était arrivée deuxième au Inter Island Championship organisé par le BFASM et son président, François Carty. « Les mots me manquent pour exprimer à quel point elle a rendu Saint-Martin et son équipe fières pour avoir représenter son pays», a d’ailleurs écrit le coach. François Carty a fait le déplacement, à la fois pour soutenir Laura Morville, mais aussi en tant que juge international. _Pc

