BLOCAGES / De nouveaux barrages érigés la nuit dernière et ce matin par une poignée d’individus : le Préfet en appelle solennellement à la raison

« Alors que les Saint-Martinois aspirent à une vie normale et à la paix sociale, quelques individus tentent de façon très localisée, de semer le désordre sans autres revendications que celles de la loi de la rue.

Après quatre ans de difficultés économiques, sanitaires et sociales, l’île n’a pas besoin de cela, alors que l’État, les représentants de quartier, les associations et les élus ont renforcé le dialogue pour améliorer le quotidien des habitants, apporter un avenir aux jeunes et aménager le territoire.

Le Préfet en appelle solennellement à la raison et à la réaction positive de tous. Il est grand temps d’aller de l’avant ».

Les gendarmes ont « lutté contre des individus qui montaient des barricades »

Mardi à 5h30, le lieutenant-colonel indiquait que la gendarmerie luttait «depuis 3 heures du matin contre un groupe d’une trentaine d’individus qui montait des barricades dans Marigot ». «Les forces de l’ordre ont fait l’objet de tir d’artifice », ajoute-t-il.

Il précisait également que « les routes étaient praticables mais que l’axe Bellevue frontière était parsemé de pierres. Il ne reste qu’une barricade au niveau de Sandy-Ground».

Un barrage partiel a été érigé sur la route des Terres Basses « et des groupes de jeunes peuvent s’en prendre aux véhicules ».