Blocage de la Collectivité : Les négociations avec le syndicat Unit 978 toujours au point mort

Dans un communiqué, le Président, Daniel Gibbs tient à informer la population de la situation de blocage toujours en cours, au lundi 26 juillet 2021, malgré 5 tentatives de négociation avec le syndicat Unit 978, à l’origine de ce blocage.

Cette situation affecte, avant tout, la population saint-martinoise et le droit des agents territoriaux à accéder à leur poste de travail.

Durant ces quatre semaines, et avec le soutien de ses élus, le président n’a eu de cesse d’appeler à un dialogue constructif et apaisé, pour sortir de ce conflit devenu stérile et politisé.

Malgré cet appel à la discussion et une volonté sincère et renouvelée de régler ce conflit, les entraves, et deux intrusions dans des réunions de travail, se sont multipliées, privant les administrés de la continuité du service public et les agents de leur poste de travail. Parallèlement, les prérogatives syndicales ont été outrepassées, notamment en ordonnant le départ d’un fonctionnaire territorial.

Dans un courrier adressé au syndicat samedi 24 juillet 2021, le Président a, de nouveau, demandé la levée, dès lundi 26 juillet 2021 à 8h00, de tout blocage des services publics, et en particulier le barrage obstruant illégalement l’accès à la rue Victor Maurasse, devant l’Hôtel de la Collectivité. Blocages toujours en cours à cette heure.

Malgré cette situation préjudiciable, le Président Gibbs entouré de 6 élus, a accepté de rencontrer la délégation Unit, ce lundi 26 juillet. La rencontre a débuté à 9h50 et s’est achevée à 10h50.

Face au refus de dialoguer sur les revendications relatives aux agents territoriaux et au maintien des blocages affirmés par l’Unit 978, la discussion s’est, une nouvelle fois, révélée infructueuse. Le président en a pris acte.

Le Président et sa majorité restent, plus que jamais, ouverts à un dialogue social respectueux, exigeant et rationnel.

Les négociations reprendront donc dès que possible avec cette organisation syndicale, lorsque les règles et usages du dialogue social seront respectées.