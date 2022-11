Black Friday : le rendez-vous shopping de cette fin d’année à ne pas manquer !

Événement particulièrement scruté chaque année sur l’île, le Black Friday aura lieu ce vendredi 25 novembre. Un rendez-vous devenu incontournable pour réaliser de bonnes affaires avant les fêtes de Noël.

Traditionnellement, le Black Friday tombe chaque année le 4ème vendredi du mois de novembre qui suit la célèbre fête américaine de Thanksgiving. La folie du Black Friday et son succès mondial font que la fête ne se limite plus à une journée, mais se poursuit tout au long du week-end et jusqu’au lundi, le fameux Cyber Monday. A Saint-Martin comme à Sint Maarten, on s’attend à beaucoup de monde dans les magasins pendant plusieurs jours !

Des promotions allant de – 30% à – 60% voire – 70% seront proposés dès ce vendredi 25 novembre dans de nombreuses boutiques à Marigot et ses alentours, à Hope Estate et au West Indies.

Pour joindre l’utile à l’agréable, le centre-ville de Marigot sera rendu aux piétions tout au long de la journée du samedi 26 novembre. Une bonne initiative de l’association des commerçants de Marigot qui a décidé de prolonger le Black Friday d’une journée supplémentaire.

Oui, le Black Friday est une période caractérisée par des bons plans en veux-tu en voilà, notamment dans le prêt-à-porter, cosmétique, jouets, équipements pour la maison, achat d’un véhicule ,etc.

De grandes enseignes implantées en partie française et hollandaise proposent également des prix imbattables dans l’électroménager et la high-tech.

A vous désormais de dénicher les bonnes affaires aux quatre coins de l’île. En cherchant bien, vous trouverez votre bonheur à des prix imbattables. De quoi se faire plaisir et gâter ses proches à moindre frais à tout juste un mois de Noël ! _AF

