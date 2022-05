BIODIVERSITE : Installation de panneaux pour sensibiliser le public à la protection des mérous à Saint-Martin

Le programme européen Life BIODIV’OM vise à protéger la biodiversité sur cinq territoires d’Outre-mer dont Saint-Martin, et d’augmenter les populations de 5 espèces menacées (L’Échenilleur à la Réunion, le Crabier blanc à Mayotte, le Moqueur gorge blanche en Martinique, le Mérou géant en Guyane et à Saint-Martin et le Mérou de Nassau à Saint-Martin).

Pour cela les acteurs locaux mettent en place des actions dans le but de protéger les sites d’alimentation et de reproduction utilisés par ces espèces, de gérer les espèces exotiques envahissantes végétales et animales et d’approfondir les connaissances sur ces espèces et leurs habitats.

A Saint-Martin, « Les Yeux des Mérous » est un dispositif participatif mis en place par l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM) dans le cadre du projet européen LIFE BIODIV’OM. Ce réseau participatif d’observateurs permet aux différents acteurs tels que les plongeurs, les pêcheurs ou les baigneurs de transmettre leurs observations de mérou, l’objectif étant de favoriser l’accumulation de données tout en sensibilisant les différents publics.

En avril et mai, l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de Saint-Martin a installé ainsi trois panneaux d’informations aux niveaux de trois sites stratégiques : l’îlet Tintamarre, à la marina Fort Louis et à la marina de l’Anse Marcel.

