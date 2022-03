BIODIVERSITE : A la recherche de parrains et marraines de baleines à bosse

Entre janvier et mai-juin, de nombreuses baleines à bosse sont observées proche de nos côtes avant qu’elles ne repartent dans l’Atlantique Nord. Le bassin entre Saba, Saint-Martin et Anguilla est le second bassin de la Caraïbe après le sanctuaire du Banc d’Argent en République dominicaine, de reproduction des baleines à bosse.

Depuis 2014, plusieurs associations dont la Réserve Naturelle, Megaptera, mon école ma baleine et le sanctuaire Agoa, étudient le comportement de ces mammifères. Par exemple dix balises ont été posées sur des animaux en 2014 et 2019 afin de les suivre. «Toutes ces informations ainsi récoltées ont permis de constater que les baleines reviennent régulièrement dans nos eaux, remontent vers le Nord vers le Canada, et que certaines traversent l’Atlantique et vont vers l’Islande», précise Michel Vély de l’association Megaptera. «Les étudier permet de comprendre leur comportement et ainsi de mieux les protéger en prenant des mesures adaptées», complète Julien Chalifour de la Réserve naturelle de Saint-Martin.

Dans cette optique d’approfondir ces connaissances, les associations vont poser prochainement de nouvelles balises. Si ces outils sont importants pour les scientifiques, ils coûtent cher, quelque 3 000 euros l’unité. Aussi les associations locales cherchent-elles cinq sponsors, parrains ou marraines.

La baleine qui portera une balise, sera «baptisée » ou identifiée par le nom de son sponsor. Des campagnes d’informations seront menées pour montrer le comportement du mammifère, son trajet dans les océans et sensibiliser le public à leur protection.

Une présentation du projet sera faite lors de la fête de la baleine organisée par Metimer le 3 avril prochain à la Baie orientale.

4 vues totales, 4 vues aujourd'hui