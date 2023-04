Bilan annuel : Louis Mussington n’a « aucun regret »

Louis Mussintgon a été élu président de la Collectivité le 3 avril 2022. Après un an au pouvoir, l’homme politique, accompagné de ses élus, a tenu une conférence de presse vendredi dernier afin de dresser le bilan sur le travail accompli.

En introduction, le président de la Collectivité a tenu à rappeler ce fait marquant qui ne cesse de le suivre depuis sa prise de pouvoir : en visite à la prison de Basse-Terre, Louis Mussington s’est dit profondément choqué et traumatisé de voir les jeunes saint-martinois enfermés, tournant en rond, sans perspective d’avenir.

Lors de ce moment difficile, des échanges ont eu lieu entre ce dernier et certains détenus : « ce n’est pas la fin de votre vie, quand vous sortirez, venez me voir ». Récemment, alors qu’il conduisait dans les rues de Sandy Ground, Louis Mussington a été approché par un jeune en scooter, ancien détenu et présent à Basse-Terre le jour de la visite du président, qui lui a remémoré sa main tendue. Le challenge pour l’homme politique est de proposer un avenir à tous ces jeunes, d’encadrer les plus découragés et de porter ceux qui gardent espoir : « la nouvelle mandature a décidé de faire autrement ». Louis Mussington a ensuite remercié et félicité ses « collègues et l’administration déterminée qui a compris sa mission d’accompagner les décideurs politiques dans leurs choix, je suis fier de cette belle équipe que j’ai la charge de conduire ». Avec une réaction positive de l’opinion publique continue depuis le début de sa mandature, Louis Mussington a souligné les trois piliers qui motivent sa politique territoriale : croissance économique, équité sociale et protection de l’environnement, « politique forte que nous portons dans notre âme ». En termes de ressources humaines, le président se réjouit d’avoir doté la Collectivité de nouvelles compétences dont elle faisait défaut depuis 15 ans : « nous avons procédé à une réorganisation de l’administration et travaillé sur la reconduction des carrières des agents de la Collectivité en permettant à tous de monter en compétences par le biais de la formation. Il est aussi temps de siffler la fin de la récréation en mettant un terme aux abus de certains agents qui perçoivent un salaire sans effectuer le travail demandé ». Sur le volet de l’éducation, l’accent a été mis sur le développement de l’enseignement supérieur « afin de mieux préparer nos jeunes et d’aider les familles en difficulté financière », d’où le futur partenariat avec l’Université des Antilles sans oublier le développement de la formation sanitaire. La coopération avec Sint Maarten est un point important pour Louis Mussington, dont deux dossiers majeurs actuellement en cours : la réflexion autour du traitement conjoint des déchets ainsi que la production et la distribution de l’eau potable, qui peine à se concrétiser à cause de normes européennes jugées comme des obstacles insensés par le président de la Collectivité. Détails des interventions des élus dans notre prochaine édition. _Vx

18 vues totales, 18 vues aujourd'hui