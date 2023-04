Bilan annuel : les élus s’expriment

Après l’intervention du président de la Collectivité détaillée dans notre édition du mardi 18 avril 2023, retour sur les propos des élus, en lien avec leur domaine de compétences, lors de la conférence de presse du bilan annuel de la nouvelle mandature.

Pour Alain Richardson, « le travail a été intense pour rétablir et consolider la confiance du monde économique dans le territoire mais aussi de renforcer la situation de nos institutions. La Collectivité a pris le taureau par les cornes en créant l’institut territorial de la statistique et des études économiques ». Avec cette volonté de développer davantage de dispositifs comme la gouvernance territoriale du tourisme et d’interventions en faveur des acteurs économiques, le 1er vice-président qualifie cette année « d’engagement au service du territoire et de la population ».

Bernadette Davis, 2ème vice-présidente, appelle à la patience afin que les élus puissent répondre aux demandes de la population. Avec un réseau d’éclairage public entièrement rénové, 11.934.000 € dont 5.365.000 € ont été dédiés à Quartier d’Orléans. 6M€ ont été investis dans les travaux enrobés pour 3,5km de chaussée reprise. 130 corbeilles de tri furent déployées sur le territoire, avec 258 bornes d’apport volontaire.

Dominique Démocrite Louisy, 3ème vice-présidente, a mis l’accent sur les 500 étudiants dont la bourse d’enseignement supérieur années d’études 2022-2023 a été doublée pour un budget total de 2.377.600€ financé à 100% au titre du REACT-EU-FSE, les 67 bénéficiaires du dispositif « Aides exceptionnelles à des étudiants au Lycée Professionnel Daniella Jeffry et au Lycée Robert Weinum à Saint-Martin pour 204.000€ financé par la COM, ainsi que la construction du collège 600 (23.400.000€) et du collège 900 (34.100.000€) financés par le ministère de l’Outre-mer, le FEDER et la COM. Sans oublier la baisse du tarif de la restauration scolaire et le fait d’avoir quadruplé le nombre de jeunes pour le périscolaire (900) avec un horaire de 8h à 16h.

Michel Petit, 4ème vice-président à la tête de la Délégation Solidarité & Familles dont le budget est de 27M€ et qui compte 90 agents, a attiré l’attention sur la tension relative aux logements sociaux, aucun n’a été construit depuis 2016, d’où le vote du conseil territorial pour le dispositif d’action logement. Le manque de structures d’accueil pour la petite enfance et les personnes en situation de handicap doit également être comblé, avec un objectif de 6 crèches réparties sur tout le territoire grâce à la récente convention CAF/CGSS/COM. « En 2022, nous avons programmé un service opérationnel d’accueil intensif à domicile de 25 places porté par l’association guadeloupéenne Saint Jean Bosco à hauteur de 720.000€ financé par la COM ». Autre projet, 5 places de logement individuel et l’ouverture d’un lieu de vie et d’accueil de 7 places grâce à l’association « New Beginning » qui assure aux enfants en difficulté un foyer d’épanouissement.

Le député Frantz Gumbs, absent, a communiqué via une vidéo sa préoccupation des quartiers oubliés et sa volonté d’œuvrer pour le bien de Saint-Martin lors de ses interventions à l’Assemblée Nationale et dans les ministères. Pour lui, « malgré un contexte politique compliqué, nous avons désormais une meilleure écoute de la part du gouvernement ».

La sénatrice Annick Pétrus a déclaré « la population sait ce que je fais ». Outre les chantiers prioritaires déjà ouverts (santé, service territorial incendie et secours, nouvelle antenne de la gendarmerie à Sandy Ground, éducation bilinguisme, etc), la sénatrice entend réorganiser le CLSPD, réhabiliter l’habitat insalubre et participer activement aux projets liés à la biodiversité : « Sur presque tous ces dossiers, l’État devra bien évidemment nous accompagner et vous me connaissez, je n’aurai de cesse de me battre pour notre territoire, à Paris, comme à Saint-Martin pour faire entendre votre voix ».

Arnel Daniel, conseiller territorial au développement agricole et transport, a posé le diagnostic du foncier agricole : 305 hectares de terrains recensés. « Nous devons manger tous les jours, l’agriculture est un fait, nous sommes obligés de la développer. Nous avons un problème avec nos terres, pas avec l’agriculture ». Les résultats de l’étude sur le foncier seront publiés fin septembre. En parallèle, 880.000€ ont été investis pour l’achat de 75 nouvelles bouées. Huit nouveaux bus ont été déployés sur le réseau Sandy Ground – Agrément – Concordia pour « donner un service propre et concret pour les usagers ». Enfin, 1,5M€ d’investissement dans la gare maritime dont les études sont terminées et l’ouverture programmée avant juillet 2023.

Valérie Fonrose, conseillère territoriale, est également présidente de l’abattoir, réhabilité à hauteur de 137.574€ (cofinancement FEDER – COM) comptant 17 abattages depuis 2022. Elle appelle les éleveurs à participer à l’amélioration de la filière viande. 1.675.210,75€ de travaux seront alloués pour la mise à niveau et l’extension de l’abattoir de Saint-Martin (découpe et conditionnement). Sur le volet de l’économie bleue dont les premières assises ont prouvé l’importance d’exploiter ce potentiel, plus de 3.700.000€ financeront les projets qui y sont liés.

Martine Beldor s’est chargée du bilan de la Politique de la Ville : 43 jeunes NEETS rencontrés dans le cadre de l’opération « La Collectivité au coeur des quartiers » (CLSPD), 1275 personnes rencontrées lors des caravanes de l’emploi et de la formation dont 40 personnes ayant trouvé un emploi. Du côté associatif, 350 associations présentes au Gala du Bénévolat avec 5 récipiendaires de la médaille d’honneur du bénévolat, 31 associations dans le dispositif Point d’Appui de la Vie Association (PAVA) avec 152 heures d’accompagnement, création de l’annuaire des association ainsi que la boîte à outils résultant des 5 ateliers dans les quartiers. L’annonce du Grand Forum des associations à la rentrée prochaine, de la rémunération des stagiaires et de la création du Pass VAE & Pass Formation a conclu l’intervention.

Steven Cocks s’est dit fier du travail accompli et du marquage au sol inédit d’Oyster Pond qu’il ne se lasse pas d’admirer. Dans son bilan annuel, le bureau de Poste à Quartier d’Orléans d’un budget de 63.648€ dont 39.000€ financé par la COM. Les travaux de restauration du stade Thelbert Carti avec 4,5M€ pour la phase 2 (construction gradins, piste, vestiaires) et 7,9M€ pour la phase 3 (bâtiment socio-éducatif). Pour la fibre dont l’objectif de Tintamarre était de 42%, 6.688.322€ ont été engagés soit 74% du budget consacré aux travaux. 1.719 immeubles rendus raccordables avec 76% de réalisation à Quartier d’Orléans.

Audrey Gil, présidente de l’EPHAD, s’est félicitée de la relance de la Semaine Bleue organisée pour les personnes âgées. En 2022, 323 bénéficiaires de l’allocation à la personne pour un montant de 3.500.000€. 610.000€ ont été alloués aux allocations handicap. En ce qui concerne le fonctionnement à proprement parler de l’EPHAD, l’autonomie est de mise pour Audrey Gil : « un nouveau directeur sera nommé par le Conseil d’Administration et l’ARS ». Les travaux de réhabilitation de l’EHPAD seront lancés par l’ARS à hauteur de 600.000€, en attendant le nouvel établissement. En mai 2023, la Collectivité récupère son bien immobilier. L’animation et l’accompagnement des personnes âgées ainsi que le dépistage des enfants et adultes en situation de handicap figurent sur la liste des priorités de la conseillère territoriale. Tout comme la performance sportive du territoire en sa qualité de secrétaire du CEES.

Pour Valérie Damaseau, présidente de l’Office de Tourisme et de la commission culture, le travail continue. Avec le Festival de La Gastronomie, 883.000€ ont été réinjectés dans l’économie locale, avec 69 restaurants inscrits, 59 entreprises locales ayant fournies des prestations et environ 128 millions de personnes touchées par la presse. Suivant le schéma territorial de développement touristique, le pilier romance est mis en avant : « tous les ingrédients sont réunis pour faire de Saint-Martin une destination glamour ». L’objectif des 3.500 chambres de la COM incite à l’investissement local avec en priorité la réhabilitation des friches et la montée en gamme des logements. Pour la conseillère territoriale, la richesse du territoire passe dans sa préservation afin d’élargir l’offre culturelle et touristique. Ã noter dans les agendas : l’Abolition de l’esclavage le 28 mai, le Fish Day le 4 juin et la Fête de la musique le 21 juin.

Bernadette Venthou-Dumaine remercie le soutien des îles voisines dans la promotion de la destination. 85% de la population travaille dans le tourisme que la conseillère territoriale veut vert et culturel. 10.000 touristes européens sont venus à Saint-Martin en janvier et février 2023. La Collectivité s’engage à rénover et revaloriser la plantation de Mont Vernon et la Fort Louis, elle prévoit aussi une convention d’aménagement du territoire et d’animations avec l’association Nature is The Key et le Conservatoire du Littoral.

Enfin, Raphaël Sanchez aspire à faire davantage. À la Mission Locale, 750 jeunes ont été reçus dont 317 sont suivis. 68 contrats d’engagement ont été signés, 31 jeunes placés RSMA Marine Armée de l’air et 32 jeunes en emploi. Sur le sujet épineux de l’eau, le conseiller territorial prévoit des travaux de sécurisation de l’usine de production d’eau de Galisbay, à hauteur de 5,2M€ qui débuteront en avril/mai 2023. L’acquisition d’une Unité Mobile de production d’eau potable de 1500m3/jour et de deux nouvelles Pompes Hautes Pression afin de remplacer les anciennes. Mise en conformité de l’ensemble des systèmes électriques de l’usine (changement tableau de bord et câblages) suite au blackout d’EDF en 2022 causé par l’usine de production d’eau. Mise en équilibre des réservoirs de Galisbay qui permettront de gagner 2500m3 d’eau supplémentaire dans ces réservoirs. Aussi le début de travaux de la construction d’une 4ème PHIL de production qui débutera en fin d’année et qui sera opérationnelle pour la saison touristique de 2024 afin de ne pas subir de surconsommation pendant la saison touristique. Cette année de travaux se chiffrera à hauteur de 4.4M€. Des nouveaux réservoirs d’eau seront construits afin de sécuriser les zones les plus fragilisées suite aux multiples coupures subies (Sandy Ground, Oyster Pond, Quartier d’Orléans, Cul-de-Sac). Afin d’accompagner les plus pauvres à payer les factures d’eau, le Pass Eau a été lancé en janvier 2023, 60 foyers en ont bénéficié. _Vx

Pour revoir l’intégralité de la conférence de presse : https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=927619755056034

